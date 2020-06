8 jun 2020

Compartir en google plus

Tras la gran final, y poco a poco, los últimos supervivientes en liza van recuperando el contacto con la realidad. Y la misma no siempre es fácil de encajar. Sobre todo, cuando te enteras de que has estado conviviendo con un impostor. Eso es lo que le pasó anoche a Rocío Flores, que se enteró de que había tenido al lado a un hombre que se ha inventado una vida que no se corresponde con la realidad.

Efectivamente, hablamos de José Antonio Avilés. Aislados por completo, los últimos concursantes, los que llegaron a la final, aún no conocían esa historia de mentiras sobre la que ha edificado el colaborador de 'Viva la vida' su carrera profesional, y la reacción de Rocío fue como para grabarla. Porque no se podía creer, si quiera, que no hubiese dicho la verdad ni sobre su profesión.

Su primera reacción era la de llevarse las manos a la cabeza y preguntarle si era periodista, ante lo que se encontraba un rotundo y seco no de Avilés. Esta, ante la gravedad de un asunto que veía se estaba tomando a la ligera en plató, sentenciaba: "Estoy flipando porque no tenía ni idea. Me parece genial que todos os lo toméis a cachondeo, pero eso es un problema... ¿Reconoces que eres un mentiroso compulsivo? ¿Te estás tratando?".

La relación entre ellos en la isla ha tenido altos y bajos, llegando a ser muy tirante, pero lo cierto es que habían llegado a un punto de entendimiento. Al menos, a uno en el que ella, a pesar de sentir que se estaba acercando por interés, le había prometido que no iba a emprender acciones legales al llegar a España. ¿Cambiará esto algo? No lo creemos, pero la cara de Rocío fue de mucha preocupación ante un compañero que se ha declarado "drogadicto de la mentira".