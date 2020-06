9 jun 2020

No ha sido un fin de semana sencillo para Kiko Matamoros a nivel televisivo. En absoluto. Makoke ha vuelto a remover el mal rollo que existiría entre él y Anita, la única hija nacida de ese matrimonio, y a él no le ha quedado más remedio que darle réplica. Que suplicarle que le deje en paz. Haciendo un auténtico examen de conciencia para reconocer que, quizás, no haya sido el padre que debería haber sido.

Sin embargo, el colaborador tiene otras cosas más agradables a las que agarrarse para olvidarse de esos conflictos que parecen perseguirle desde hace años. Por supuesto, uno de esos pilares emocionales es su actual pareja, Marta López Álamo, que llegó a entrar por teléfono el domingo en 'Viva la vida' para mostrarle que está a su lado, digan lo que digan y remuevan el pasado que remuevan.

Otro de ellos, de manera innegable, es su nieto Matías, el pequeño de su hija Laura. No hay nada más que ver la ternura de la última imágen que Matamoros ha compartido en su cuenta de Instagram, donde, con el niño sentado en las rodillas de su abuelo mientras desenvuelve un paquete, se respira una complicidad enorme. Y una tranquilidad que es lo que más necesita Kiko cuando llega a casa desde el trabajo.

A Matamoros le bastaba poner el nombre del niño y un emoticono que denotaba amor para describir una escena que habla por sí sola. Por muy fuerte que soplen los vientos de la polémica, a él siempre le quedará el placer de disfrutar como abuelo y olvidarse de absolutamente todo por un rato.