14 jun 2020

Es muy extraño que Marta López Álamo, la pareja de Kiko Matamoros entre en polémicas. La modelo, está inmersa en su carrera laboral y en su relación con el colaborador televisivo, y se aleja, siempre que puede, de las críticas y los malos comentarios.

Sin embargo, esta situación ha cambiado y la modelo se ha enzarzado en una discusión muy acalorada en redes sociales contra todos aquellos que critican su delgadez.

La foto de la discordia ha sido una en bikini, en la que los usuarios no han dudado en dar su opinión sobre le cuerpo de Marta. Incluso, varias personas han llegado a insultarle por su apariencia física. Comentarios que como es de esperar, ella no se ha tomado bien y a los que ha respondido sin tapujos.

La joven, que ha confesado que en su día padeció trastornos alimenticios, ha dejado muy claro que ahora se encuentra muy bien con su cuerpo, lleva un vida sana y se siente muy feliz con su apariencia física, algo que ha intentado dejar muy claro a aquellos que la critican sin descanso. “Estoy flipando, ¿os parece normal que me faltan al respeto mujeres de cuarenta y cincuenta años diciéndome lo que tengo que hacer? Que si estoy esquelética, come un poco más. ¿A vosotros os dicen joder qué gorda estás come un poco más? ¿Os parecería bonito? No sé quiénes sois vosotras para decirme cómo tengo que estar”, decía en un vídeo que compartió en su cuenta de Instagram.