19 jun 2020

'Lazos de Sangre' ha iniciado su tercera temporada en medio de la tormenta. Primero, fue ese blindaje a Rocío Carrasco, que no se dirigió a la prensa durante la presentación. Y, ahora, es José Manuel Parada el que alza la voz contra el espacio de TVE por la selección de sus declaraciones sobre Carmen Sevilla (aislada por su hijo, según sus amistades) en ese primer capítulo en el que se trataba de realizar un retrato de la vida de esta.

Si bien es cierto que él mismo había utilizado Instagram para promocionar el formato, horas más tarde, a través de la misma vía y junto a una imagen en la que se le ve al lado de Carmen, era muy duro contra el programa. Sobre todo, dolido porque cree que solo se le había utilizado para recoger las partes conflictivas de su relación con esta, alterando la realidad de la relación que siempre han tenido dos de los iconos de 'Cine de barrio'.

"Siento mucho que 'Lazos de Sangre' no pusiera ninguno de los buenos momentos y las anécdotas positivas que les conté de mi vida con Carmen Sevilla. Lamento que solo les interesase el tropezón que tuvimos por 'Cine de Barrio'", comenzaba fuerte Parada esa especie de comunicado que no ha dejado indiferente a nadie.

"Ni yo soy perfecto ni Carmen lo es, pero hemos vivido juntos cosas preciosas, como su cumpleaños en Venecia. Nuestro crucero por Grecia y tantos y tantos momentos que siguen intactos en el archivo de TVE y en mi corazón", echaba la vista atrás para poner sobre la mesa todo ese material que no fue usado por la cadena en un montaje que, a su modo de ver, ha buscado el morbo más que la realidad de su relación, que no se reduce solo al conflicto por el mencionado programa.

"Me da mucha pena que solo me sacaran para recordar el único conflicto que tuvimos en nuestra vida. Que lo tuvimos, y muy gordo. Pero Carmen y yo ya lo hablamos y lo resolvimos en su momento. No obstante, sigo manteniendo que Carmen, además de divina, es humana y en el programa de ayer se obviaron muchísimas cosas de esa faceta que toda la profesión conocemos. En otros programas se contaron sin faltar al respeto a nadie pero tampoco a la verdad", remataba esas gruesas palabras que han caído como una bomba sobre los responsables del espacio.