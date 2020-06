21 jun 2020

Flora González ha querido compartir una bonita y feliz noticia con sus seguidores: se casa. La presentadora del tiempo de Mediaset no puede estar más feliz después de que su novio Carlos, con el que lleva 3 años, le pidiera matrimonio por sorpresa.

Junto a unas imágenes de la pedida, en las que ella aparece muy emocionada, la presentadora ha escrito un romántico texto a su novio. "¡CLARO QUE SÍ!!! Es y será mi respuesta, con millones de pensamientos y el corazón a punto de estallar de amor. ¡Nos casamos!Gracias por sorprenderme una vez más, prometo que no me lo esperaba (aquí podéis ver mi cara de ilusión)", comienza diciendo.

Flora ha hecho un repaso de cómo fue su preciosa historia de amor: "Mi amoruco, estos tres años conociéndote, descubriéndote, han sido increíbles. Me encanta pensar en la cantidad de veces que el destino cruzó nuestras vidas sin que nos diésemos cuenta, jugando con nosotros. Pienso en esa Semana Santa de 2004 en la que nos conocimos pero no nos hicimos ni caso, no era nuestro momento. Pienso en los años que hemos vivido en la misma manzana, estabas durmiendo unas paredes más allá, no era nuestro momento", escribe, y añade: "Pienso en ese día en el que nos encontramos junto a una televisión rosa, no era nuestro momento. Pienso en esa noche del 19 de junio en la que estaba a punto de diluviar, nos cruzamos y gritaste mi nombre, era nuestro momento. La vida nos regaló experiencias, nos regaló madurez, nos regaló locura y cuando supo que estábamos listos, nos regaló el amor más bonito del mundo".

Por último, la presentadora afirma: "Solo tengo palabras de admiración y de agradecimiento para ti, somos fuego y energía, a veces somos una bomba atómica y otras, el mejor equipo. Gracias por darme una familia en el Norte, nos hemos marcado un ‘ocho apellidos cántabros’. A partir de ahora y para siempre, es nuestro momento. Feliz día más feliz del año #yellowday ¡Te quiero infinito!".

La jerezana encontró el amor junto a Carlos después de que pusiera fin a su romance con el actor Daniel Muriel, que junto a Candela Serrat se convertirá en padre en los próximos días.