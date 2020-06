25 jun 2020

Hace poco menos de un año, Miriam Sánchez reaparecía. Llevaba dos años alejada de los focos y, tras haber mostrado un aumento de peso más que considerable por el que se sometería a una operación para hacer frente a la grasa acumulada, se sentaba en el plató del 'Deluxe' para contar el calvario por el que había pasado y esa depresión que llevó a la transformación física.

Ahora, la ex de Pipi Estrada ha tomado la determinación de volver a pasar por el quirófano. ¿Qué se ha hecho? Una intervención ginecoestética. O lo que es lo mismo, una operación estética vaginal. Y ha concedido una entrevista, mostrada en el Instagram del centro en el que se ha realizado la operación, defendiendo esta práctica y explicando qué es lo que le ha llevado a dar el paso.

"Me hice un recortadito de los labios hace como unos cinco años porque con el parto se me dio mucho de sí y se me han quedado como una lechuguita", se escucha que le explica al médico que está atendiéndola. "El 'canal del Pisuerga' fue en el parto, porque mi hija no quería salir y eso se me dio de sí que no veas", continúa con ese relato.

Y añade que no es de las relaciones sexuales mantenidas por su pasado en la industria del porno, sino que tiene la convicción firme de que fue ese parto el que "me destrozó toda mi florecilla". Así que Miriam se ha sometido a un tensado vaginal y, aprovechando que estaba allí, también a un blanqueamiento genital.

El centro estético donde ella se ha realizado este tratamiento asegura que la ginecoestética "es uno de los procedimientos con mayor demanda, tanto por estética como por motivos de salud. Son cientos de mujeres las que han pasado por nuestro centro y han mejorado su autoestima y su calidad de vida gracias a los tratamientos y a la cirugía íntima".

"La que fuera actriz porno, ha reivindicado llamar las cosas por su nombre, ha utilizado su experiencia personal como actriz de cine para adultos, para derribar mitos; la vagina se deteriora por los partos no por tener muchas relaciones sexuales", se explica junto a ese vídeo de Miriam Sánchez.