26 jun 2020

Antonio Velázquez y Yohanna Alonso se han separado después de más de un año y medio de relación. Parece ser que fue la deportista la que decidió poner el punto y final a una historia de amor que comenzó en diciembre de 2018. Según fuentes cercanas a Yohanna, la joven se encuentra bien anímicamente, ya que fue una decisión que no ha tomado a la ligera y cuyo principal motivo sería haberse dado cuenta de que su pareja no compartía con ella los mismos objetivos en la vida.

La bicampeona mundial de thai boxing está muy segura de su decisión y descarta totalmente una reconciliación porque, aunque han acabado su compromiso de forma amistosa, tienen un modo de vivir el día a día muy diferente.

Yohanna, como deportista de élite y guardia civil, sigue unos hábitos de vida muy saludables y estrictos, se cuida mucho por lo que llegó un momento en el que no podía seguir el ritmo de vida del actor que frecuentemente acude a actos sociales. Ella le habría sugerido espaciar más las salidas nocturnas, pero para Antonio no había ningún motivo para dejar de acudir a saraos y fiestas.

Además, sus respectivas profesiones les mantenían alejados varios días al mes porque Yohanna está destinada en Huelva mientras que Antonio tiene fijada su residencia en Madrid. Si bien es cierto que la deportista llegó a contemplar la posibilidad de dar un paso más en su relación buscando la manera de compartir casa con su novio, esta no llegó a concretarse.

Mundos distintos

La deportista y el actor granadino, que tiene familiares que pertenecen a la Guardia Civil, se conocieron en 2018 cuando fueron presentados por amigos comunes. Yohanna y Antonio conectaron enseguida, comenzando así una bonita historia de amor de la que la joven no se arrepiente en absoluto aunque no haya tenido un final feliz.

Con él pudo conocer el mundo del cine, muy distinto al suyo. Los amigos y compañeros de Antonio la trataron siempre muy bien, como una más del grupo. Algunos de sus amigos señalan que gracias a él disfrutó de momentos bonitos, pero también se dio cuenta de que parte de ese mundo no era su mundo.

Personas cercanas a Yohanna aseguran que ella se enamoró del Antonio Velázquez de andar por casa, un chico sencillo y campechano, que siempre es amable con todo el mundo. Es el Antonio estrella, apasionado por su trabajo, que pone por encima de todo su profesión de actor, el que ha hecho que la joven se replanteara la relación. Se querían, pero parece que esto no fue suficiente para que su historia de amor llegase a buen puerto.

Yohanna es una mujer fuerte, que ha superado un cáncer, es joven y está dispuesta a seguir adelante. Está tranquila, según cuentan los que la conocen, y su decisión ha sido meditada. Para la deportista, cuando hay una incompatibilidad es mejor cortar porque no merece la pena perder el tiempo en algo que no tiene solución. Sabe que Antonio no va a cambiar porque ama apasionadamente su trabajo y ella ama apasionadamente el suyo. Sus proyectos de vida, hoy por hoy, son incompatibles, por eso Yohanna cree que poner el punto y final a su historia es la mejor decisión para los dos.