26 jun 2020

Su lucha es la de salvar todo lo que pueda del desastre que ha supuesto al mundo de la tauromaquia lo vivido por la pandemia. Torero desde que tiene uso de razón y hoy comprometido con esa causa desde su cargo en la Comunidad de Madrid, Abellán habla de la que se avecina mientras nos abre su corazón.

¿Cómo se encuentra el mundo del toro?

Es muy difícil recuperar de manera inmediata las fechas de los carteles porque con los aforos que permiten en las plazas es totalmente inviable cualquier espectáculo taurino, aunque no damos por perdida la temporada. Tampoco nos han dado ayudas al sector taurino, y eso que por ley hay un decreto en el que se reconoce a los toreros como artistas en escenarios públicos.

El eterno debate entre si los toros son cultura o no...

Los encargados de administrar las leyes se tienen que limitar a cumplirlas y no a sobreponer sus gustos personales sobre derechos constitucionales. Los toreros están inscritos en el régimen de artistas y regulados por el Ministerio de Cultura. La Ley nos protege. Por eso nuestra demanda es que el ministro reconozca a la industria taurina como una de las más importantes del mundo cultural de nuestro país. Los cánones que se pagan al Estado son cuantías millonarias y es llamativo que el cine reciba una subvención de más de 70 millones de euros frente a los 65.000 euros que dan al mundo del toro.

¿Duele especialmente que otros 'compañeros' de la cultura como los actores se manifiesten en su contra?

Cualquier ciudadano es libre de opinar lo que quiera, pero nos duele que no tengan en cuenta a las más de 200.000 familias que están en situación precaria

Supongo que por el cargo que representa en la Comunidad de Madrid estará recibiendo muchísimas peticiones de ayudas o casos muy críticos.

Muchos profesionales subsisten gracias a la ayuda de los bancos de alimentos. No es cuestión de estar a favor o en contra de los toros, sino de saber si esas familias tienen derechos o las van a abandonar.

Siempre se habla de las grandes figuras pero no de toreros que pasan hambre.

Hay que terminar con el estereotipo del torero señorito, ya que es una idea falsa. El torero es gente que se ha ganado el respeto del público por su esfuerzo y valor. Aparte de las cabezas visibles hay una amplia estructura de trabajadores.

Llevo cuatro años con Beatriz. No descarto la boda ni tampoco tener familia en breve"

¿Cómo le está afectando personalmente esta situación?

Padres de amigos íntimos han muerto y no sabemos ni dónde están sus restos mortales. He tenido la suerte de pasar el confinamiento en mi casa, respetando las normas y trabajando por resolver lo que pueda.

Los toreros saben bien lo que es confinarse en el campo meses para entrenarse de cara a la temporada.

Vivir en el campo siempre es una bendición y hoy la gente se ha dado cuenta de la importancia de la España rural.

Sé que quiere ampliar la famlia, pero igual ahora le asusta más dar ese paso.

Ojalá que en un futuro pueda tener hijos y que se encuentren con un mundo mejor de lo que tenemos. Me encantaría que mis hijos al menos tuvieran las mismas oportunidades que yo tuve años atrás.

¿Cree que las grandes figuras han dado la talla a la hora de defender la tauromaquia o que algunos se han quedado en la zona de confort a verlas venir?

La nuestra es la profesión más solidaria de todas y sé que saldremos de esta crisis más reforzados por la gran unidad que hay. Las grandes figuras han arrimado el hombro y siguen siendo solidarios. Nuestra unidad es un ejemplo.

¿Es viable una plaza sin público?

De manera extraordinaria se podría valorar esa posibilidad, pero en esta profesión el público es necesario.

¿Qué opina del apodo de los 'cayetanos'?

Lo mejor es hacer oídos sordos. No ofende quien quiere, sino quien puede. Si alzo mi bandera es porque me siento orgulloso de mi país. La catadura moral de quien intenta menospreciar a los que se sienten orgullosos de su país solo me produce pena.

¿Por qué relacionan al mundo taurino con la derecha?

El mundo del toro pertenece al pueblo y no a ninguna ideología. El pueblo que va a las plazas representa a toda la sociedad por lo que ningún partido debe apropiarse de la tauromaquia.

¿Se arrepiente de haberse metido en política?

Los toreros somos valientes y atrevidos y estoy muy agradecido tanto a Pablo Casado como a Isabel Díaz Ayuso de que me dieran esta oportunidad de poder colaborar al desarrollo y defensa de los asuntos taurinos.

¿Y la boda para cuándo? Al final se tiende a aparcar los asuntos personales cuando la agenda va tan completa.

Llevo cuatro años con mi pareja (Beatriz Sáenz de Miera) y soy muy feliz. Nunca he sido muy de bodas pero es algo que no descarto, al igual que tampoco lo hago con formar una familia en breve. Lo importante en la vida es poder contar con una compañera y apoyarnos mutuamente en el gran viaje de la vida. No me ha hecho falta firmar un papel para sentirme bien y reconozco que me da igual el orden, pueden venir los hijos antes que la boda.