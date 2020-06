28 jun 2020 sara corral

Amor Romeira se ha convertido en una de las fuentes con información más comprometida entre los famosos. La joven, ya ha dado en más de una ocasión exclusivas sobre caras muy conocidas que han sacudido a la sociedad, tal y como pasó con el caso de Alfonso Merlos. Pero ayer, Amor quiso dar una noticia en 'Socialité' que marcará un antes y un después.

Amor ha querido contar a María Patiño en Socialité el verdadero fin de algunas de las fiestas privadas de famosos más sonadas del momento, aunque quiso recalcar. "A mi sí me lo han propuesto, todos los años recibo propuestas", añadía la joven.

"Cada vez que a un futbolista le apetece hacerlo lo organiza de forma privada y en una casa y llaman a actrices, famosas de televisión, influencer de Instagram..", comenzaba diciendo Amor, a lo que añadía: "Pueden llegar a cobrar 800 o 900 euros en planes como cruceros en los que pasan en el día con ellos".

Bajo la atenta mirada de María Patiño, que no podía creer lo que estaba oyendo, Amor continuaba diciendo: "Tienes que dejar tu teléfono móvil y tus cosas a la entrada, hasta que no acaba el día y te vas no te las devuelven". María ha reconocido haber entrevistado y conversado en más de una ocasión con algunas de estas chicas de las que habla Amor. ¿Conoceremos algún día sus nombres?