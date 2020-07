3 jul 2020

Prisión provisional, comunicada y sin fianza. Eso es lo que decretó este martes el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid para Vicente Hernández, un joven murciano que saltaba a los titulares en 2017 al coronarse como Míster España Pacific World. El motivo, que el pasado 21 de junio (aunque hasta ahora no se haya conocido la información) un presunto delito de homicidio.

Según los informes policiales, el ganador del concurso de belleza y que ahora se estaba preparando las oposiciones para entrar en la Policía Nacional, sufrió un brote psicótico en medio del que habría apuñalado a su padre hasta la muerte. Un acto que tuvo lugar en medio de una discusión en la que Vicente se habría avalanzado sobre su progenitor con un cuchillo, causándole varios cortes, uno de ellos muy profundo en el cuello.

Fue una vecina la que dio el aviso al 112, que han explicado a Europa Press que esta escuchó la riña y se asomó, viendo cómo se desplomaba el cuerpo del fallecido. Las autoridades policiales señalan que, en el momento que se personaron, Vicente, que estaba en la capital con su padre para asistir a un 'casting', repetía frases como "el demonio tiene poseído a mi padre", "me ha intentado atacar mi padre, no sé si lo he matado, pero me ha atacado porque lo tiene poseído el demonio", según recoge 'El Español'.

Su hermana ha querido suavizar la situación que se ha generado en torno a esta muerte con una carta pública en la que se puede leer: "Con este mensaje quiero aclarar que lo sucedido fue un accidente, un accidente por amor. Ambos se querían con locura y mi padre pretendía evitar lo que jamás habría podido soportar, perder a su hijo del alma".

Por el momento, habrá que esperar que las investigaciones sigan su curso, sin sacar conclusiones precipitadas, para saber qué es lo que pasó realmente para que el Míster España se haya visto envuelto en esta historia con la que protagoniza los titulares de sucesos.