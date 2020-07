3 jul 2020

Por desgracia, los insultos y las amenazas en las redes sociales, escudándose en el anonimato que da estar detrás de una pantalla, son algo más habitual de lo que deberían. Los famosos son un blanco fácil de todos aquellos que se piensan que, por el simple hecho de verles en televisión, pueden cargar contra ellos. La última en experimentar esta desagradable sensación ha sido Nuria Marín.

La presentadora de Mediaset, que en estos momentos forma parte del equipo que nos acerca las historias que suceden en 'La casa fuerte' (este es el caché de los concursantes), ha sido muy contundente en su cuenta de Twitter después de soportar que un individuo vertiera amenazas e insultos intolerables contra ella usando la vía del mensaje directo.

Se puede amenazar con palizas pero no enseñar un pezón"

"Al parecer a Instagram no le parece que este mensaje privado que he recibido sea motivo suficiente para cerrar la cuenta al individuo que me lo envía. Lo denuncié ayer y la respuesta es que no ven nada raro. O sea, se puede amenazar con palizas pero no enseñar un pezón. Bravo", s puede leer en el tuit de la presentadora.

Además, adjunta una imagen con las pruebas de esas barbaridades que ha tenido que leer. Acompañando a un montón de 'emojis' haciéndole 'peinetas', se puede leer: "No tengo palabras para describir cómo me siento, pero te digo una cosa. Si estuviera en Cataluña te daría una que no te reconocen ni sus familiares, estúpida de mierda. Asquerosa. Eres una bastarda".

Unas palabras más que gruesas que, sin embargo, los responsables de Instagram no han considerado suficientemente graves como para tomar medidas contra ese usuario que ha cargado contra Nuria. ¿Dónde están los límites? ¿Hay realmente humanos que gestionen este tipo de denuncias o son máquinas? Dos preguntas más que interesantes y por resolver.