Oriana Marzoli entró a 'La casa Fuerte' con mucha decisión, y sorprendió a todos al desvelar su supuesto 'affaire' con Iván González, algo a lo que él no quiso contestar en ese momento. Sin embargo, tras varias semanas de convivencia, la pareja ha ido consolidando su relación hasta este épico momento que tuvo lugar el Jueves.

Oriana, que siempre ha alegado no haber tenido mucha suerte en el amor, no pudo evitar emocionarse ante la petición que Iván le hizo hace un par de días. "Yo no entro a tu vida para hacerte sufrir, entro para hacerte feliz. Para que todo lo mal que lo hayas pasado se olvide y empieces una vida junto a mí", comenzaba diciendo el joven.

A lo que cogiéndole la mano añadía: "Cuando te digo que te quiero lo digo de verdad, con el corazón en la mano. ¿Quieres ser mi novia". Oriana, a punto de romper a llorar y con una sonrisa de oreja a oreja se lanzaba a besarle.

Ambos disfrutaron de un noche de pasión en la ducha de sus compañeros, momento del que Jorge Javier les preguntó mientras ellos se sonrojaban. "Brindemos porque realmente funcione fuera y nada pueda influir en lo que pensamos el uno del otro. Para mí eres mi novia desde hace tiempo", decía Iván tratando de zanjar el tema.