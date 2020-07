5 jul 2020 sara corral

La isla de 'Supervivientes' hace que todo se intensifique, desde los enfados, hasta las relaciones de amistad más insospechadas. Albert Barranco y Rocío Flores se convirtieron dentro de concurso en "casi hermanos", y ahora, meses después la relación ha cambiado casi por completo. Ayer, Albert (muy cambiado) habló por primera vez del motivo que cree que le ha separado de Rocío Flores.

Ayer, el exfinalista de 'Supervivientes 2020', acudía al plató de 'Viva la vida' donde habló por primera vez de la relación que mantiene ahora con la que fuera su mejor amiga. "Hemos perdido el contacto. A día de hoy no tenemos relación", comenzaba diciendo muy apenado.

A lo que añadía: "Me impacta y me duele, yo me la llevé como una hermana.Creo que tanto su novio como su tía Gloria Camila son los causantes. No me lo esperaba". Fue en ese momento cuando las alarmas saltaron, y es que meses atrás, se relacionó a Gloria con Barranco, algo que ella negó a toda costa.

Rocío se habría puesto en contacto con él para decirle que se sentía decepcionada al no haber visto que el exconcursante negase que entre ellos había algo más que una amistad. Algo que a lo que él ha contestado diciendo: "Me parece una excusa. No me gusta que no sea sincera".