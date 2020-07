8 jul 2020

La muerte de Ana Reyzábal Rus, sobrina de la cantante Bareu, y que tan solo tenía 14 años, ha sido un mazazo. La adolescente se encontraba en un campamento de verano en Cantabria cuando la canoa en la que realizaba una de las actividades volcó y terminó por fallecer ahogada. Ayer por la tarde, a través de unos vídeos en sus 'stories', la artista rompía su silencio ante la tragedia.

"Si no he estado más activa en estos días ha sido por la desgracia que hemos sufrido en la familia. La muerte de una niña de 14 años, la hija de mi primo, en un accidente de canoa en un campamento de verano", comenzaba Barei esa sucesión de pequeñas grabaciones con las que iba a pronunciarse por primera vez sobre ese dolor que les ha invadido de nuevo. Porque, como ella misma advertía, no es la primera vez que la muerte les desgarra el alma.

"La muerte siempre duele, pero en estas circunstancias y a estas edades... el dolor es inmenso. No quiero imaginar, ahora que soy madre y siento las cosas de otra manera diferente, el dolor que deben llevar dentro mi primo y su mujer. Solo el tiempo podrá hacer llevadero el dolor, podrán vivir con ello. Tienen dos hijos por los que luchar, por los que salir adelante y seguir sonriendo, pero estas noticias te rompen", proseguía ese relato.

"Al final hemos aprendido a vivir con la muerte de cerca, desde muy pequeñitos. Desde que mi padre murió, cuando yo tenía un año y medio, han habido tantas muertes... tantas pérdida de familiares y seres queridos que pensábamos que el cupo ya estaba lleno, pero no", terminaba Barei, muy afectada.