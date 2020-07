8 jul 2020

Rocío Flores se ha quitado un buen puñado de kilos gracias a 'Supervivientes 2020' y, ahora, el reto es mantenerse. O mejorarlo si se puede. Y, por el momento, está cumpliendo. Las últimas fotos en sus redes sociales no solo hablan de su increíble metamorfosis física, acentuada por el hecho de que, ahora, lleva ropa de su talla y no esas camisetas anchas que lucía en la isla, sino de que continúa perdiendo peso.

La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha aprovechado que ya estaba en la buena senda para sacar tajada a ese impulso. Y además de hacer el esfuerzo que siempre supone ponerse a dieta, le está dando una ayuda extra a su cuerpo a través de un tratamiento que le ayuda a borrar los signos de la celulitis a la vez que sigue perdiendo peso y volumen.

Rocío ha recurrido a la maderoterapia corporal que, además de todas las virtudes ya expuestas, activa el sistema circulatorio y sistema linfático, reafirma y tonifica. Justo lo que necesita su cuerpo tras haberse dejado en Honduras 16 kilos a los que no piensa volver a saludar. Porque está decidida a cuidarse, por salud más que por estética.

Ella misma lo comentó durante su participación en el concurso, que era consciente de que debía bajar de peso, solo que no había encontrado una oportunidad ideal como la que le brindó el no tener una nevera a mano en medio de la selva. Y una vez cogido el hábito de la buena alimentación, todo va rodado. No hay nada más que verla...