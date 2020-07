9 jul 2020

El mismo día de su muerte, Andrea Guasch colgaba una foto en sus 'stories' recordando a Álex Lequio, aquel joven con quien protagonizó una historia de amor de verano y al que dejó el corazón roto. Fue breve, pero intenso. Y entre ellos siempre quedó un poso de cariño que se ha podido palpar ahora, con las primeras palabras de ella en público desde que falleciera su exnovio.

Andrea aparecía en un acto público y era inevitable que la prensa quisiera tocar ese tema. Ella, amablemente y con sinceridad, respondía: "La verdad es que fue un 'shock' muy 'heavy', entre el coronavirus y eso ha sido un año bastante 'heavy', con mucha pena, no me lo esperaba". Reconoce que fue un día tan complicado como extraño para ella: "Estuve todo el día bastante rara, me llegaron muchos mensajes y muchas llamadas".

La joven explicaba que la única persona de la familia con la que se puso en contacto, porque guarda una buena amistad con ella, fue con Celia, la prima favorita de Álex, la que escribió el mensaje más desgarrador de todos los que pudimos leer en las redes sociales ese trágico día: "Con Celia que me llevo muy bien y les mandé muchos ánimos y mucho amor y bueno, lo típico por desgracia en este tipo de situaciones".

Álex, al que siempre le gustó ser muy discreto con su vida privada y salvaguardar la intimidad de sus parejas tuvo una historia de amor con Andrea en el verano de 2011, cuando se mostraron paseando de lo más acaramelados por Ibiza. La relación duró tres meses, Más que suficiente para que Guasch conociera en profundidad al chico de la sonrisa que nos dejaba el pasado 13 de mayo.