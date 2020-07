14 jul 2020

Desde hace semanas, el tema está sobre la mesa. Nos referimos a esas fiestas que organizarían algunos futbolistas y para las que se contraría señoritas de compañía. Y parece que también a hombres que realicen algún tipo de trabajo, porque Alonso Caparrós ha advertido que él ha estado en alguno de esos eventos y que le han llegado a ofrecer una cantidad considerable de dinero.

A Alonso se le pusieron en contacto mediante Instagram para una fiesta que iba a celebrarse en Londres y por cuyos servicios le pagaban 15.000 euros. Lo único que tenía que hacer era presentarse en calzoncillos. Rechazó la oferta, a pesar de que se encontraba en medio de esa crisis económica derivada de su vida desordenada, porque no le pareció ético participar en algo así.

Una cuantía que, incluso, hubiese sido más elevada de acepta intimar con alguna de las invitadas a esa especie de orgía. Alonso, que aprovechaba para pedir perdón a todas las mujeres que se pudieran haber sentido agraviadas por su comportamiento en aquella época oscura de su vida, terminaba rompiéndose.

"Yo he estado en ese tipo de fiestas de futbolistas. He estado y he estado como demonio. Es inconfesable lo que he hecho en esas fiestas, no se lo he dicho a nadie. Nunca he ido más allá de lo legal pero ese no es el peor de los infiernos. Me arrepiento de lo que he podido hacer sentir a todas las personas, en este caso mujeres, en aquellos tiempos horribles durante mi adicción, lo siento", intentaba hacer examen de conciencia y redimirse de sus pecados.