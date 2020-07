18 jul 2020

Macarena Millán llegó a 'La casa fuerte' (Telecinco) como una auténtica novedad. Entró sin experiencia en 'realities' y pensando que podría contar con el apoyo de Iván González, gran amigo de su chico, Rafa Mora. Pero ahora, ya fuera de la casa, se ha dado cuenta de que lo que ella imaginaba como una aventura, se ha convertido en una pesadilla.

Una de las grandes responsables de que 'La casa fuerte' no haya sido una experiencia placentera para Macarena ha sido Oriana Marzoli,pareja de Iván. "Lo he pasado fatal", confesaba en el plató tras ser expulsada en la última gala junto a Labrador.

Oriana daba patadas al colchón de Macarena, con Macarena encima" Rafa mora

Al parecer, según contó Rafa Mora en 'Sálvame' un día después de reencontrarse con su chica, han ocurrido cosas en esa casa que pondrían la piel de gallina a cualquiera, cosas que le han dolido mucho y que algunas de ellas "no se pueden contar".

Muchas ocurrían fuera de cámaras, pues a diferencia de 'Gran Hermano', en este reality no se graba las 24 horas. "Si hubiese sido un 24 horas habría gente que no estaría ahí. Nadie debe tener ese comportamiento con nadie, no es fácil lidiar con gente como esta", contó Rafa Mora.

"Oriana daba patadas al colchón de Macarena, con Macarena encima mientras intentaba dormir", relató. Y añadió: "Vaciaron un refresco encima de su maleta y sus planchas del pelo, que no funcionan". Además, afirmó quecree que su amigo no ha defendido a Macarena porque "Iván tiene miedo de Oriana".

Efectivamente, según las palabras de Nuria Marín, todo lo que ha contado Rafa es cierto, tanto que "el programa ya anunció, a través de Jorge Javier, que se habían tomado algunas medidas por el comportamiento de algunos concursantes".