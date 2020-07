20 jul 2020

"Estoy aquí de milagro". Paco Porras empezaba así el relato de su infarto a Jorge Javier Vázquez. El vidente, que padeció ese problema de salud hace unos días (el mismo que se dio a conocer en 'Sálvame'), se sentó en el plató de 'Sabado Deluxe', reapareciendo ante las cámaras tras la intervención y después de muchos años alejado de los focos.

Paco, quien reconocía que desde su entorno familiar nadie se había preocupado por él y que no había recibido ni una sola llamada (recordemos que Toni Genil trató de ponerse en contacto con ellos), sí advertía que, si bien no le teme a la muerte, "me da rabia porque no quiero dejar aquí a mis seres queridos. Aunque la mitad de ellos ya no están".

También se quejaba amargamente de que tiene un hijo de cuatro años al que no le permiten ver. Sin duda, la confesión más sorprendente de una noche en la que una de las figuras de la tele de los años 90 volvía a ponerse ante lo telespectadores, pero para contar su infortunio y que se encuentra en horas bajas.

Más molesto se mostraba con la manera en la que el programa había realizado la puesta en escena de su llegada y cómo le presentaron ante la audiencia envuelto en vendas. Algo que, para él, carecía e razón y que hacía parecer que, en vez de una dolencia cardiaca, había padecido un accidente de tráfico.