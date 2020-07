24 jul 2020

Han pasado algo más de dos meses desde la muerte de Álex Lequio y su familia y entorno aún tratan de recuperarse del terrible mazazo que supuso perderle tan joven. Su madre, Ana Obregón, se encuentra en Mallorca, desconectando en ese verano tan complicado que tiene por delante. Su padre, Álex Lequio, cuenta con el apoyo de su mujer y su hija pequeña para curar las heridas. Y su novia, Carolina, regresó a Barcelona para seguir con sus proyectos hace unas semanas.

Pero a Carolina no le está siendo nada fácil continuar con su vida sin él. De hecho, acaba de tomar un complicada y drástica decisión que apunta a que necesita no tener delante de sus narices los recuerdos para poder recomponerse y centrarse en que debe continuar con su camino sin el hombre junto que había compartido el último año.

¿De qué hablamos? De sus movimientos en su cuenta de Instagram. El pasado miércoles, hacía público su perfil, tal y como recogía 'El Español', pero tan solo tardaba unas horas en volver a convertirlo en privado, fiel a la salvaguarda de esa intimidad que tanto ella como Álex siempre antepusieron en el transcurso de su relación.

Sin embargo, ese tiempo fue suficiente para comprobar que no ha vuelto a publicar nada desde ese mensaje desgarrador de despedida a su pareja. No solo eso, sino que, además, ha borrado todas las imágenes que tenía junto a él. Quizás en una huída hacia adelante para que las heridas cicatricen. O para que no se usen las mismas ahora que él no está.

Con toda esa nostalgia eliminada de su muro, ahora se centra en su carrera de diseñadora y en su empresa. Tiene por delante un largo camino por recorrer. Y solo el tiempo será capaz de conseguir que a Carolina se le dibuje, de nuevo, como en los viejos tiempos que quedaron retratados en esas fotos que ha quitado de las redes, una sonrisa en la cara.