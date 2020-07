30 jul 2020

Hubo masajes y algún que otro beso, pero Cristian Suesun cortó por lo sano justo cuando el tonteo estaba más interesante dentro de 'La casa fuerte' y cuando ella, Yola Berrocal, estaba empezando a hacerse ilusiones. Y el corazón de esta se quedó completamente destrozado. Porque el hijo de Maite Galdeano ejecutó un juego a dos bandas (tenía novia fuera) que su propia hermana ha calificado de asqueroso.

Ayer, Yola y Cristian se vieron las caras en un plató de televisión y ella no fue nada clemente. Aún dolida, no dudó en rechazar las disculpas del joven y en ponerle en su sitio ante una maniobra que no le ha gustado nada. "No quiero saber nada de ti, me la pela lo que pienses de mí. Eres una persona tóxica", era su primera reacción a esas disculpas.

He perdido mi dinero, mi amor... Lo he perdido todo" Cristian

Suescun volvía a la carga en busca de ablandar el corazón de Berrocal: "Lo siento si he dudado alguna vez de sus intenciones, me arrepiento". Ella era aún más tajante: "No lo creo. Porque he visto el tipo de persona que es y ha dicho que yo me he intentado aprovechar de él cuando él ha sido el que me tocó el peluche. No se puede consentir eso. Pide perdón para quedar él bien".

Cristian hacía un último intento, dirigiéndose a Sonsoles Ónega, la presentadora de ese debate, y confirmando que Jessica tampoco quiere saber nada de él después de ver su comportamiento en televisión: "Lo he perdido todo, Sonsoles. He perdido la caja, mi dinero, mi amor... Lo he perdido todo". Yola, zanjaba el tema con tono de decepción: "No me sirve de nada. Para mí Cristian era importante y me ha fallado como amigo, no me lo creo".