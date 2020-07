31 jul 2020

Irene Junquera ha tomado una decisión importante en su vida. La periodista, a sus 35 años, está congelando sus óvulos y ha querido compartir la experiencia en Instagram, ante sus 'followers'. Sobre todo, porque quiere resolver dudas o siente miedo o incertidumbre ante la posibilidad de someterse a un proceso similar.

"Aquí os cuento mi experiencia con la congelación de óvulos, cómo es el proceso, por qué lo he hecho, dónde... me encantaría que esto llegara al mayor número de mujeres porque es un tema importante y muy necesario en muchos casos, y existe un gran desconocimiento", se puede leer junto a un vídeo de Instagram TV de apenas un par de minutos de duración.

Una vez damos al 'play', escuchamos a Irene explicar por qué ha decidido proceder a la vitrificación de ovocitos: "Me encantaría que esto llegara al mayor número de mujeres porque es un tema importante y muy necesario en muchos casos, y existe un gran desconocimiento".

"Ojalá me lo hubieran contado antes, porque, cuanto más joven lo hagas, mejor. Es una opción que tenemos las mujeres que porque no tenemos pareja, porque tienes una enfermedad que pone en peligro tu fertilidad o simplemente porque no es el momento pero quieres tener hijos más adelante", añade Junquera, a la que vimos en la última edición de 'GH VIP'.

"Lo del reloj biológico es así, por desgracia", comenta antes de explicar qué es exactamente lo que le han hecho: "Me he pinchado en la tripa, yo misma, durante varios días, me han hecho ecografías, y luego llegará la intervención para sacar los óvulos. Es sencilla y solo dura 15 minutos".