1 ago 2020 sara corral

Miriam Saveedra apreció por primera vez en el televisión tras su mediática relación con Carlos Lozano. Relación que tras pasar por numerosos altibajos parece haber puesto punto y final para siempre. Ayer, Miriam acudió a 'Sálvame' para hablar sobre su situación actual tras todo lo vivido con su expareja, Carlos. Sin embargo, salió a luz un tema que hizo saltar todas las alarmas, y es que el nieto del rey tiene mucho que ver.

Miriam Saveedra explota tras esta comprometida pregunta de Antonio David Flores.

"¿Y de tus salidas y entradas con Froilán, qué pasa?", decía Antonio David Flores mirando fijamente a Miriam, a lo que ella, medio llorando se levantaba diciendo: "Eso no se dice, eso está feo". "Me dicen que tú y la novia de Froilán tuvisteis un altercado en un local", añadía Rafa Mora

"Yo no conozco a la novia, no sé quién es, no sé de qué me hablas", decía Miriam muy enfadada. Sin embargo, fuentes muy cercanas al ex de Miriam, Carlos Lozano, decían todo lo contrario.

Al parecer, Carlos habría pillado a Miriam teniendo unos mensajes algo subidos de tono con el nieto del rey, Froilán. Mar Torres, exnovia del joven, niega rotundamente todas estas informaciones y alega estar muy molesta con estas acusaciones.