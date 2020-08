6 ago 2020

¡Es un niño! La ex nadadora ha compartido en sus redes sociales que ya ha nacido su primer hijo, también ha desvelado el sexo y el nombre. El pequeño, nació ayer y tiene un nombre muy curioso: Kai, datos que ha desvelado la propia Ona Carbonell en su cuenta de Instagram junto a la buena nueva y una imagen de la manita del pequeño.

Bajo, la foto la recién estrenada mamá compartía unas bonitas palabras, "Bienvenido al mundo Kai. Quiero agradecer enormemente el cariño, profesionalidad y gran trabajo al hospital Can Ruti de Badalona donde he dado a luz a mi primer hijo y a la clínica Riera Bartra, mi ginecóloga y su equipo de toda la vida que me ha acompañado en este bonito viaje. Nos hemos sentido muy cuidados en todo momento. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo, especialmente a la familia", escribía.

La ex nadadora, que dio la noticia el pasado marzo en una publicación de Instagram junto con sus compañeras del equipo español de natación sincronizada, anunció en septiembre de 2019 su retirada de la piscina debido a su deseo de ser madre y la incompatibilidad de este nuevo capítulo con la exigencia que conlleva natación de alto nivel.

Video: Ona Carbonell da la bienvenida a Kai, su primer hijo

Ona, no ha dudado en compartir la evolución de su embarazo en redes sociales durante todos estos meses, y estamos seguras de que ella y el ex gimnasta Pablo Ibáñez no pueden estar más felices. ¡Bienvenido al mundo Kai!