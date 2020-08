7 ago 2020 mujerhoy

Tras de ser acusado de abuso y acoso sexual por diferentes mujeres, Plácido Domingo pidió perdón y aceptó la responsabilidad de sus acciones. Después desapareció por un tiempo al dar positivo en coronavirus y haber estado ingresado por la enfermedad. Ahora, el cantante de ópera ha reaparecido en el aeropuerto Wolfrang Amadeus Mozart de Salzburgo donde ha recogido un premio a toda su carrera, el Premio Austriaco del Teatro Musical 2020. Allí ha concedido una entrevista recogida por el diario italiano 'La Repubblica' y en la que se ha defendido de las acusaciones.

El tenor ha explicado cómo se siente tras superar el Covid-19: "He cambiado, ya no tengo miedo. Cuando supe que tenía el coronavirus, me prometí a mí mismo que si salía vivo lucharía para limpiar mi nombre". También ha hablado de cómo ha afectado la enfermedad a su talento para cantar asegurando que hace dos o tres meses "no estaba seguro de que pudiera cantar de nuevo".

Plácido Domingo recogió el premio acompañado de su mujer y sus hijos. pinit

Sin embargo, el tenor también quiso hablar de cómo le han afectado las acusaciones recibidas y que han provocado que varios teatros españoles le hayan cerrado las puertas: "Ahora es el momento de volver a la normalidad. Nuestras nuestras vidas cambiaron y todavía es difícil para mí a causa de las acusaciones en mi contra. Estas acusaciones desestabilizaron a mi familia y a mí mismo y me hicieron más daño que el virus. Ya solo me queda tomar nota que no podré cantar en ciertas partes del mundo, como Estados Unidos o en España, mi país. Y no precisamente a causa de una elección del público, que me envía constantemente mensajes de solidaridad (...) Pero ¿qué puedo hacer? ¡Es la vida!".

"Si me hubiera dado cuenta de que había ofendido a alguien, especialmente a una mujer, habría intentado remediarlo instantáneamente", añade y admite que ha sido muy doloroso ser excluido del Teatro de la Zarzuela de Madrid y añade: "Mis padres dedicaron su vida a la Zarzuela. Hay un escenario que lleva su nombre en ese teatro y allí en mayo habría cumplido cincuenta años desde mi debut en Madrid. Respeto las instituciones, pero esta decisión se basa en un malentendido".