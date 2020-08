7 ago 2020 mujerhoy

Aída Nízar sigue en su línea. A pesar de que sus apariciones televisivas son más que escasas, la que fue concursante de varios realities continúa manteniendo su esencia sembrando la polémica a través de las redes como hizo con esta foto provocadora saltándose la censura. Si hace unos meses era noticia al ser detenida por amenazar presuntamente a su novio con un cuchillo, ahora ha vuelto a hacerlo al publicar un peligroso vídeo en el que aparece conduciendo y saltándose varias normas.

Haciendo alarde de su lema "Adoro mi vida", Aída Nízar compartió con sus más de 300.000 seguidores un vídeo que es todo lo contrario a lo que significa un ejemplo a seguir. En la publicación se puede ver a la televisiva conduciendo un coche descapotable cerca de la conocida fuente de Cibeles de la capital madrileña. Aída se graba a sí misma cantando y bailando sin prestar lo que se dice demasiada atención a la carretera de una manera bastante temeraria y peligrosa.

Sin embargo, no solo es el uso del móvil la imprudencia que comete al volante, si no que también va conduciendo sin cinturón. Una grave infracción que le podía costar bastante caro. Además, lejos de arrepentirse o incluso disimular lo que está haciendo, Aída añade junto al vídeo: "QUE NADIE TE ROBE LA SONRISA!!!! JAMÁS ADORA TU VIDA !!!! Y recuerda siempre que no se trata de que Aída no tenga problemas, si no de como los gestiono.... LO QUE MÁS ME GUSTA DE MI ES MI ENORME SEGURIDAD!!!! Adorando ser como soy....".