Llos 'salseos', las polémicas y las guerras entre famosos nos encantan, pero también tenemos que reconocer que las proclamaciones de amor a los cuatro vientos también. Y Risto Mejide y Laura Escanes son un ejemplo de desprender amor por los cuatro costados. La pareja tiene una relación más que afianzada después de darse el 'sí quiero' y tener una hija en común. Ambos usan las redes para, además de compartir su faceta más divertida como hicieron con esta imitación viral, demostrar lo enamorados que están. Y el presentador se ha coronado con su última declaración de amor.

Video: Risto Mejide y su declaración de amor a Laura Escanes

Risto y Laura se encuentran disfrutando de unas idílicas vacaciones en Menorca. Un viaje del que no han dudado en compartir imágenes y vídeos en sus perfiles sociales y del que Risto ha escogido una foto para declarar su amor a Laura públicamente. Con un 'selfie' de ambos en el que Laura posa muy divertida y feliz, Risto ha escrito: "Basta ver el reflejo De tus ojos en mis gafas Como se lleva el frío Para entender Que el corazón no miente Que afortunadamente Me haces bien Me haces bien Me haces bien".

Un texto muy bonito en forma de poema con el que el también escritor ha compartido la esencia de la pareja. Unas palabras a las que Laura Escanes ha respondido diciendo: "Te quiero de mil modos". Y ha dejado claro que el sentimiento es recíproco y totalmente correspondido. Esta muestra de amor no solo ha gustado a la influencer, también a los seguidores de la pareja que no han tardado en hacer viral este texto. ¡Que viva el amor!