11 ago 2020

Humberto Janeiro fallecía el pasado 9 de agosto debido a un fallo multiorgánico, una noticia inesperada ya que al parecer el estado de salud del padre de los Janeiro había mejorado notablemente. Familiares y amigos acudían ayer a su entierro, entre los que no faltaron sus cuatro hijos que no quisieron hacer declaraciones al respecto. Sin embargo, Víctor Janeiro y su mujer Beatriz Trapote sí tuvieron tener su particular despedida pública que hicieron a través de sus perfiles de Instagram.

Video: Los familiares de Humberto Janeiro le dan el último adiós

Primero era Beatriz quien, junto a unas fotos de Humberto junto a sus hijo, publicaba una emotiva carta que decía: "Abuelo HUMBERTO: soy Víctor tu nieto, quiero que sepas que mi hermano Oliver y yo te llevaremos siempre en el corazón. Gracias por esas tardes con tortitas, esas mañanas de domingo que venías a vernos siempre con una sorpresa, por tu cariño, tu simpatía y tus bromas... gracias por ser un Súper Abuelo. Papá y mamá me han contado lo fuerte que has sido en el hospital... yo pedí a los angelitos que si tenían que ir a buscarte te llevaran a la mejor casita del cielo porque te lo mereces!!! Abuelo prométenos que seguirás siendo feliz allí arriba, así las estrellitas brillarán y nosotros sabremos que estás ahí!!! HASTA PRONTO ABUELO. TE AMAMOS".

Unas emotivas palabras que Beatriz escribía en nombre de su hijo mayor Víctor y a las que se unía también su marido. El torero compartía una foto de su padre y él antigua en los ruedos y añadía: "Siempre detrás de ti... Siempre siguiendo los pasos que tú, papá y mamá nos enseñábais... Orgulloso de la educación y los valores que nos enseñásteis! Siempre en mi corazón papá!!". Un bonito homenaje con el que solo uno de los hijos de Humberto se ha despedido públicamente.