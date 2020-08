17 ago 2020

Durante estos años, en todos los conflictos que ha protagonizado y de los que hemos sido testigos, se ha podido comprobar que Gloria Camila tiene paciencia, pero que, como la de todo el mundo, esta tiene un límite. Y la última en rebasar esa barrera de lo soportable, ha sido Lucía Pariente, madre de Alba Carrillo.

Porque, al parecer, Lucía se ha dedicado a provocar en privado y mediante las redes sociales a la hija de José Ortega Cano. Al menos, así lo descubría ayer en Instagram la joven, que decidía sacar a la luz ese comportamiento, "la mala educación y la falta de respeto continuada" a la que la somete Pariente.

La lucha viene de lejos. De 2017, cuando tanto ellas dos como Alba participaron en 'Supervivientes'. En el relato de esos hechos, Gloria hacía alusión al 'reality': "Quizás esto es lo que la revienta o quizás fue ser expulsada dos veces, una por la audiencia y otra por el programa".

Sigue reventada. No es feliz si los demás lo son"

"Ahora me encuentro que la señora Lucía Pariente sigue dando la nota. Sigue reventada. No es feliz si los demás lo son. Amargada se llama. La señora se aburre demasiado y debe hacer esto para llamar la atención. ¡Madure hombre ya que tiene edad", añade en unos 'stories' en los que adjunta unos pantallazos de esos mensajes de Lucía que enturbian su paz.

"Me insulta por una enfermedad que no tengo. Porque la bulimia es una enfermedad muy difícil de llevar", explica, antes de dar un detalle desconocido hasta ahora: el de un problema de salud que padeció hace unos meses y que la llevó a perder peso. "Sufrí pérdida de peso por estrés emocional. Me quedé en 47 kilos sin buscarlo cuando mi peso ideal es 54".