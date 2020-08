17 ago 2020

La relación se rompió tras una brutal bronca, con manos de por medio, que terminó con una denuncia de la madre a la hija. Pero lo cierto es que, que Rocío Flores y Rocío Carrasco vivían en un clima de máxima tensión, era algo que había quedado de manifiesto en las redes sociales de la joven desde hacía tiempo. Así que, que aquello terminara como terminó, no debió sorprender a nadie.

Han pasado ocho años desde aquel octubre en el que la relación entre ambas se rompió por completo. Y aunque Flores se haya pasado todo su concurso en 'Supervivientes' implorando perdón y una oportunidad para ponerse cara a cara e intentar solucionar las cosas, lo cierto es que, meses atrás de aquel estallido y aunque pasara desapercibido, la joven había dejado píldoras de los nubarrones que se cernían sobre ellas.

Es Cotilleo.es quien ha rescatado tres tuits a los que en su día no se dio el valor y el peso correspondiente. Quizás porque la autora de los mismos era menor de edad. O porque su peso mediático no era el actual. Pero lo cierto es que son tres mensajes contundentes. Que sentencian. Y que no dejan dudas a cómo estaba el patio de revuelto en casa.

El primero de ellos tiene fecha del 30 de junio de ese mencionado 2012, y es suficientemente duro. "Que te levante tu madre a estas horas para recoger no sé qué de tu hermano… No, y menos un sábado. Te odio, mamá", se podía leer entonces en la red social de la joven.

El segundo, también contra Carrasco (y en esta ocasión con el hecho de que andase en su mochila metiendo las narices), data de un poco antes, el 23 de mayo: "Que mi madre venga y suelte de repente: 'Huele a tabaco'. Y yo: 'No he fumado', y que me diga que la mochila va fuera a la próxima… Es acojonante mi madre".

Pero en esos mensajes rescatados, también tiene para Fidel Albiac, marido de su madre y, en opinión de muchos, el mayor obstáculo para que se produzca una reconciliación entre la Rocíos. "Querido novio de mi madre, siento decirte que tocas de puto culo la guitarra. Te ruego que te dediques a otra cosa y que te calles ya, joder. ¡Uf!", se despachaba a gusto el 17 de julio.