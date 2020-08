25 ago 2020

Ylenia es ese personaje televisivo que desde 'Gandía Shore', no se ha separado de la pequeña pantalla. Lleva paseándose de plató en plató dando de comer a las exclusivas y a Mediaset desde que tenemos uso de memoria y sus declaraciones, comportamientos y frases son ya, historia de España (y de meme) en las redes sociales. ¿Su última proclamación mundial? Al más puro estilo de Miguel Bosé, que convoca manifestaciones antimascarillas a las que luego no asiste y que afirma que el coronavirus es una invención (cuidado, el 5G es el enemigo) Ylenia a tomado Twitter, el medio por excelencia para la polémica para escirbir a sus seguidores.

No voy a dejar que unos inútiles me obliguen a ponerme nada. Si, lo digo. https://t.co/CjcSLMj8i7 — Ylenia (@YleniaGandiaSh) August 25, 2020

La estrella de plató ha contestado a raíz de un tweet de un medio de comunicación citando a la Organización Mundial de la Salud, que ella no se pondrá la vacuna de la COVID 19. "No voy a dejar que unos inútiles me obliguen a ponerme nada. Si, lo digo", escribía. Las respuestas no se han hecho esperar y hay opiniones muy dispares en los comentarios.

Bienvenida sea la polémica.