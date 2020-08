26 ago 2020

La noticia la ofrecía este fin de semana 'Socialité'. Rocío Flores (aquí, su espectacular pérdida de peso) y su novio, Manuel Bedmar, de quien siempre se había dibujado una relación idílica, habían protagonizado una fuerte discusión en público, en un restaurante. Los jóvenes habrían tenido una acalorada bronca, rematada con ella levantándose de la mesa y largándose.

Ayer, Antonio David Flores, padre de ella, aclaraba que las cosas no habían sucedido según lo contado en el espacio que presenta María Patiño los sábados y domingos. Una historia que se ofrecía a través del testimonio de un testigo que habría presenciado esa escena.

"No ha habido bronca, Rocío se fue al coche a recoger el cargador del móvil y después se fueron a una heladería", eran las palabras con las que cerraba filas en torno a su hija y el novio de esta, restando importancia a un capítulo que había traído de nuevo a la actualidad a Rocío y ese presunto carácter fuerte que tendría.

"Rocío está alejada de los medios porque ella nunca ha estado presente en los medios, me defendió a mí en ‘GH VIP 7’ y participó en Supervivientes para que la gente la conociera un poco, yo creo que con eso es suficiente", añadía el colaborador, para aclarar por qué Rocío ha dejado de realizar apariciones más o menos periódicas en la pequeña pantalla.

Además de esta defensa de su padre, ella misma daba la cara para defenderse de ese rumor que ha alterado su paz. Lo hacía en Instagram, donde su popularidad está creciendo como la espuma desde que, hace un año, hiciera acto de presencia para defender el concurso de su padre en 'GH VIP 7'.

"Como me estáis revolucionando Instagram voy a explicar todo para despejar todo tipo de dudas. Fuimos a comer al restaurante de unos amigos míos. Pedimos demasiada comida porque éramos solamente dos, y básicamente pedimos que nos la pusieran para llevar porque no somos de tirar comida... Eso pasó. Si algo he aprendido con el tiempo es que de nada me sirve enfadarme y pasarlo mal", eran sus tajantes palabras en la red social.