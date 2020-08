27 ago 2020

Se está convirtiendo en una práctica demasiado habitual y peligrosa... Son muchas las empresas o perfiles que usan la imagen de un famoso para enganchar compradores. O directamente, que generan usuarios falsos en las redes con el nombre de un rostro conocido para abrirse hueco. Es este último supuesto ante el que se ha visto Verdeliss.

La 'influencer' ha denunciado en su cuenta de Instagram la aparición de un perfil de Facebook que se hace pasar por ella y asegura que tiene un regalo para sus 'followers' nada menos que de 1.000 euros. Ella ha realizado un pantallazo advirtiendo esa suplantación y dejando claro que ella no tiene nada que ver.

Este es el pantallazo que ofrecía la 'influencer'. pinit

No solo eso, sino que en otro 'story' ahondaba en ese fraude que se estaba tratando de cometer haciendo una utilización de su imagen. "Me comentáis muchas que os ha llegado esto por Facebook. Ya han borrado la cuenta, pero desde aquí alerto a quien haya rellenado sus datos: NO SOY YO. Tomad las medidas necesarias de prevención", comenzaba Verdeliss en esta especie de agradecimiento a quienes le habían puesto sobre la pista.

"Y para quien en un futuro pueda encontrar un anuncio similar… jamás sería ese mi proceder. No participo en este tipo de actividades. Porfi, desconfiad siempre como primera opción cuando la cuenta no sea la oficial. Asco de seres que utilizan con malas artes las redes", remataba en ese texto que circulaba por las redes de manera inmediata.