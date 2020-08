28 ago 2020

La aparición de Lely Céspedes hace un par de semanas en el plató de 'Viva la vida' rescataba su figura en los medios y servía para ahondar en los detalles del ingreso en prisión de Ernesto Neyra, padre de sus hijos y con quien la historia no terminó de manera amistosa. Ella misma explicaba cómo había sido el impago de la manutención de los menores lo que le había llevado a esa situación.

Su abogado no tardaba en darle la réplica y dejar claro que la culpable de que Ernesto estuviera pasando por ese mal trago, era Lely, y que había habido la posibilidad de parar ese ingreso con un acuerdo que, finalmente, no llegó a ejecutarse. Ella, en 'Sálvame', se defendía, y deja claro que no era la responsable de su internamiento, sino el juez que así lo había determinado.

Ahora, Neyra está de nuevo en casa. Ayer por la tarde aparecían las imágenes del que también fuera pareja de Carmina Ordóñez saliendo de esa cárcel de Huelva en la que ha estado tres semanas preso. El bailarín tuvo que depositar 7.200 euros en concepto de fianza para obtener esa libertad, que es la cuantía que debía por la manutención de los hijos de Céspedes y tras lo que parece que se habría conmutado esa condena de tres meses de cárcel.

Era 'Sálvame' quien ofrecía esas imágenes de un Ernesto tranquilo al que le esperaban tres mujeres en la puerta y con las que se marchaba en un vehículo aparcado cerca de la entrada. El encargado de ofrecer todos estos detalles era Kiko Hernández, mientras que los colaboradores del programa opinaban que los 500 euros mensuales que debe pasar a sus hijos, les parece poco.