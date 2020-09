4 sep 2020

"Si lo haces por dinero o fama...no lo hagas". Esa es la frase que escribía Miguel Herrán junto a la última foto colgada en su cuenta de Instagram. Una en la que aparecía junto al rapero granadino Ayax Albayzin. Unas palabras que han traído mucha cola y que han provocado que el actor haya tenido que salir a defenderse de las críticas de los usuarios de las redes.

El comentario que le hacía responder, y en el que se desprendía una acusación de hipocresía, rezaba: "Claro mejor como vosotros, por amor al arte. Si no cobrarais lo que cobráis habría que ver si lo hacíais o no". Dos frases que se le clavaban al intérprete de 'La casa de papel', que sacaba todo su talante para dar la réplica más educada que nos podamos imaginar.

"Existe un lugar intermedio entre la ambición y la pasión, entre el dinero y el amor al arte, la industria y la profesión. Y te digo otra cosa, tocayo mío, a día de hoy tengo la gran suerte de poder vivir de mi mayor pasión, pero si no fuera así probablemente estaría limpiando oficinas y con mi sueldo me iría a estudiar interpretación. Porque créeme que por lo menos en nuestro caso es más terapéutico que económico", argumentaba.

No solo eso, sino que tiraba de ironía y de sensatez para repartir contestaciones a quienes sacaban los pies del tiesto al lado de esa publicación. A uno de ellos le instaba a que fuese valiente y no borrase lo que había escrito. A otro, que decía necesitar algo "largo y duro" le lanzaba una pregunta: "¿Todavía no te han hecho PCRs?".

Miguel ha demostrado tener ingenio y ser capaz de defenderse de esas personas que, tras el anonimato que siempre da un 'nick', se refugian para descargarse ante el más mínimo movimiento de los personajes famosos.