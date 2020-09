12 sep 2020

Vuelve a los escenarios con el espectáculo 'Loc@s' y lo hace con el único fin de que la gente se lo pase bien. Siempre se ha dicho que la risa es la mejor medicina y por eso Pedro Ruiz quiere 'curarnos' en estos tiempos de pandemia.

El próximo 25 de septiembre comienza su gira en Bilbao y de ahí a recorrer España con todas las medidas de protección necesarias.

Corazón Cuénteme cómo ha surgido este proyecto con el que regresa a los escenarios tras dos años y medio.

Pedro Ruiz Es mi regreso tras un año de mudanza y pasar la pandemia, y es que a la vista de todo lo que está ocurriendo pensé que era necesario este proyecto con el fin de divertir y divertirme porque como dice el cartel "reír nos cura". Por eso he creado un espectáculo donde me he inventado quince arquetipos de personas muy diferentes y hay de todo un poco..

C. En su última entrevista me dijo que no quería volver a hablar de los políticos. ¿Alguno de sus personajes le ha hecho cambiar de idea?

P. R. Creo que he dedicado demasiado tiempo de mi vida a la política y eso me ha perjudicado. Mi conclusión es que no se merecen tanta atención, mejor que hablen ellos de nosotros. En esta obra haré tributos a figuras como Fernando Fernán Gómez, José Luis López Vázquez, Luis Escobar y Sara Montiel, porque sus maneras de hablar me vienen muy bien para abordar según que temas. Habrá música en directo con una pianista en el escenario y he querido llamarlo Loc@s para que nadie se moleste y no haya problemas con el me too.

C. ¿Se diría que este proyecto es fruto del confinamiento?

P. R. En estos tiempos de confinamiento y desaparición creo que he gastado 115 rotuladores, porque soy de los que aún escribe a mano. He firmado cientos de poesías, tres espectáculos, uno de copla para una amiga y otro que quería hacer pero no he podido estrenar por las circunstancias, y de ahí que llegara a la conclusión de que había que centrarse en una obra divertida. Reconozco que tengo la suerte de tener una casa muy confortable y en el fondo no he dejado de seguir con mi rutina que es escribir, tocar la guitarra, ver películas…

C. Y tirarse todas las mañanas del trampolín de su piscina.

P. R. Por supuesto. Lo hago a diario y es mi particular test para saber que estoy en forma. En mi caso no tiene mayor mérito ya que es una costumbre que realizo desde los 10 años y por eso para mí es como lavarme los dientes. Lo que sí hago en cada cumpleaños es un salto mortal. El último ha sido en mi 73 aniversario y reconozco que no me cuesta nada.

C. ¿Ha sentido miedo en estos meses de enfermedad?

P. R. Kate Blanchett ha declarado que somos una especie muy ridícula y absurda y te aseguro que coincido con esas palabras. Recuerdo que Mingote decía lo mismo. Este tipo de situaciones nos pone a todos las posaderas en el suelo y te das cuenta que no vale ni Internet, ni Tik Tok ni nada. Es cuando salen dos tipos de personas. Los que piensan y toman decisiones y los que no lo hacen. Y en ese punto estamos. En cuanto al plano más personal he tenido grandes amigos ingresados que me han preocupado, pero por suerte en mi familia directa no ha pasado nada. Puede sonar mal confesar que yo no lo he vivido mal porque tengo una gran casa y muchas aficiones para estar ocupado sin salir, pero soy muy consciente de toda esa gente que ha estado confinada en 40 metros cuadrados pasándolo francamente mal. Sí, he querido llamar a muchas personas con las que no hablaba y quería saber de ellos y es que pienso que en la vida es mejor dar que pedir.

C. Finalmente cuándo será su debut con este montaje.

P. R. Debuto el 25 de septiembre en el teatro Campos Elíseos de Bilbao y el 26 en Logroño. A Madrid vendré el 2 de octubre en el Infanta Isabel. En mi responsabilidad está apoyar a la cultura y de ahí el eslogan de «reír nos cura», para movilizar esta profesión. Estoy contento porque el Infanta Isabel va a tener una buenísima programación en otoño ya que compartiré teatro con Juan Echanove, Imanol Arias y Carmen Maura, cada uno con su función, y creo que entre los cuatro vamos a poder llenar el patio de butacas, algo que costará pero es muy necesario para que todo fluya de nuevo.

C. La cultura ha sido medicina para muchos en estos meses…

P. R. Por eso he querido hacer un espectáculo de humor. Sabes que tengo otras inquietudes, pero me he inclinado por este proyecto, un espectáculo con personajes más que como actor monologuista, y con unos tipos que me permiten hablar de muchas cosas y todo con un solo objetivo: divertir, divertir y divertir.