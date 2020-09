13 sep 2020

Fue despedida de manera fulminante y ahora ha vuelto por todo lo alto. Marta López se convirtió en la sorpresa de la noche de 'Sábado Deluxe' al volver a Telecinco un mes después de que Mediaset prescindiera de sus colaboraciones ante "su actitud públicamente irresponsable".

Visiblemente más delgada, Marta confesó haberlo: "pasado muy mal, lo he pasado fatal. He estado bastante disgustada". De hecho, llegó mostrándose muy enfadada con sus compañeros y confirmando que volvía a incorporarse a 'Sálvame'.

"No se me ha despedido de ningún trabajo, no hay un contrato de cadena, al menos yo no lo tengo. La actitud que tuvo Telecinco fue correcta, pero se me ha juzgado y yo no he dicho que haya dado positivo", ha afirmado la colaboradora.

También ha querido explicar lo ocurrido a sus compañeros: "Ha sido un error. No ocurre esto por las imágenes de la fiesta, que fue una cena controlada. Me mandaron a mi casa por protocolo a la espera de las pruebas del Covid, y el error fue que cogí las imágenes de un familiar lavando el coche, las publiqué y la cadena se pensó que era yo que estaba en la calle con un posible positivo. Ha habido una equivocación, he estado confinada con mis hijos con ataques".