14 sep 2020

Como siempre que se habla en Telecinco de Camilo Sesto, ahí estaba Lydia Lozano. Dispuesta a enriquecer la tertulia de ese 'Hormigas Blancas' dedicado al cantante tan solo unos días después del aniversario de su muerte. Y, como suele pasar de cuando en vez, la colaboradora de la cadena acababa por liarla. De la manera más inocente. Con un gesto carente de maldad alguna.

Todo comenzaba cuando zarandeaba su teléfono lanzando una pregunta a Loures Ornelas, que acababa de ser entrevistada por Carlota Corredera: "¿Por qué hablas con Carlota Corredera y no me llamas?". Era entonces cuando se veía la imagen del fondo de pantalla de esta: una foto suya con peluca. Sin embargo, en lo que quizás no cayeron fue en que dejaba al descubierto uno de los misterios del programa.

¿A qué nos referimos? El debate sobre si esa tertulia de 'Hormigas Blancas' era en directo o estaba grabado. La pantalla del móvil de Lydia, que marcaba las ocho de la tarde y no las once y pico como eran en ese momento. Pregunta contestada y lío montado en Twitter. Efectivamente, dejaba patente que no estábamos ante un directo, como se ha hecho pensar en las últimas semanas.

Entre la propia Lydia y Carlota trataban de tapar esa pifia. "Si Lourdes te llama hoy, ¿se lo cogerías?", le preguntaba la presentadora, recibiendo una respuesta que no ayudaba a calmar el lío: "No sé a la hora que llegaré a casa". Y era la gallega la que estaba rápida para salir al quite: "Pues a las 2:30, cuando acaba esto. Muy tarde, muy tarde".

No ha sido un fin de semana tranquilo para Lydia, porque también dejaba al descubierto, en la noche del 'Deluxe', casi sin darse ni cuenta, el tiempo que le queda de contrato en 'Sálvame'. Dos momentos 'tierra trágame' que darán juego a sus compañeros esta semana para ahondar en la herida.