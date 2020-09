16 sep 2020

En 2013, Yolanda Ramos veía cumplido su sueño de ser madre. Lo que quizás pocos supieran, hasta ayer, es el duro camino que tuvo que atravesar hasta llegar a ese objetivo que se había marcado. Anoche desveló cómo de complicado fue el calvario. Lo hizo en el programa de Samantha Villar, con su madre subrayando los momentos más complicados.

"Lo llevé fatal, me hicieron cinco in vitros. Fueron 5 años con dos parejas diferentes y una separación en medio. Todo junto", explicaba la actriz, que no podía evitar romper a llorar cuando su madre apostillaba: "Tuvo al menos tres abortos". Una situación tan compleja que, al traerla de nuevo al recuerdo, le rascaba en esas heridas que dejó en el corazón.

Yolanda Ramos durante su entrevista con Samantha Villar.

"No me ha sido fácil ser madre, porque lo he sido muy mayor y tuve que recurrir a la ciencia", continuaba Yolanda que, a continuación, dejaba ver el brillo en sus ojos al hablar de Charlotte, su hija, que a día de hoy tiene siete años. Y la presentaba ante la audiencia de Cuatro. También a su marido.

"Mi marido es pura luz, es lo mejor que me he encontrado a nivel amoroso, es once años menor, ahora estamos muy iguales y tengo una familia muy bonita... Él me dijo: 'Yo te voy a dejar embarazada'", remataba sin que ese brillo en sus pupilas se apagase. Ahora, tiene esa vida con la que había soñado y que tantos malos tragos le ha costado.