16 sep 2020

Llevaba varias semanas sin aparecer en las redes sociales, pero ayer se sintió con fuerzas para explicar el motivo de su ausencia. Noemí Salazar lo ha pasado mal por culpa del coronavirus. Y lo sigue pasando, solo que parece que, ahora, los síntomas van siendo más leves y se ha visto preparada para tranquilizar los ánimos de sus seguidores.

"He cogido el Covid y me han dado muchos síntomas, lo he pasado un poquito mal. He estado muy malita", ha explicado a través de unos 'stories' que ha colgado en su Instagram. "El último ha sido una conjuntivitis", explica Noemí sobre la dureza de esta enfermedad con la que llevamos conviviendo desde el pasado mes de marzo.

A pesar de que no está del todo bien, ha querido pasarse por esta ventana para calmar a sus 'followers': "No sé cuando volveré a la normalidad, aún tengo mucho cansancio... En dos o tres días termina mi encierro y me encuentro un poco mejor. Solo me quería pasar para tranquilizaros".

Y como de todo hay que sacar algo bueno, Noemí finaliza: "Me ha servido para desconectar. Hay gente que no entiende el trabajo en redes sociales pero es mucha presión para cumplir con las fechas y las marcas y ya tenía mucho estrés".