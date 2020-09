16 sep 2020

Antonio David Flores dejó muy claro, hace una semana, que iba a por las Campos. Que no aguantaba más los ataques a su hija, detrás de los que, según piensan algunos, podrían estar Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Tras ver es titular en la revista 'Lecturas' de que su exmujer jamás perdonaría a su hija puesto en boca de Carmen Borrego, el exguardia civil soltó la bomba: Terelu y Carmen tienen un hermano secreto.

Ellas no lo han negado, pero, ahora, Antonio David ahonda en ese tema y ataca poniendo sobre la mesa un feo gesto que este tampoco les podrá perdonar. Un dardo en el mismo sentido que el que mandó Borrego contra Rocío Flores, a la que le ha sentado muy mal y le ha causado gran disgusto que haya dinamitado, de un plumazo, todos los puentes que ella había tratado de tender durante meses para esa reconciliación.

Flores es claro en esa entrevista en el mismo medio donde habló hace una semana Carmen: "Al hermano le molestó muchísimo que, cuando su madre murió, ellas solo enviaran una corona de flores. No se personaron en el cementerio, y eso que estaban en Málaga". Es la explicación de Antonio, que asegura que este hombre no lleva el apellido Borrego y que la relación es inexistente.

También tiene palabras contra Carrasco, porque no comprende la actitud que está teniendo con su hija: "Rocío Carrasco hizo cosas reprochables cuando era joven, y su madre siempre la defendió públicamente. No entiendo por qué ella no ha adoptado con su hija ese papel de defensa".

Además, asegura que todo el revuelo que se ha generado por esa presunta infidelidad, ratificada por el polígrafo en el 'Deluxe' el pasado sábado, no va a ser capaz de dinamitar su relación con Olga Moreno después de 20 años en los que han atravesado problemas mucho más complejos que este.