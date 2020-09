16 sep 2020

Ha sido un accidente. Uno que ha dejado a Pipi Estrada destrozado. El periodista (y ex de Terelu Campos) ha compartido con sus seguidores el disgusto que ha sufrido esta semana: la muerte de Trapito, su gato, al que ha perdido después de que se precipitara por la ventana y los servicios veterinarios no hayan podido hacer nada por él.

No ha podido superar el momento"

"Aquí estoy con mi Trapito, ha llegado el final... No sé qué ha pasado, pero de repente se cayó a la terraza de abajo, le cogí... Pero no ha podido superar el momento", se le escucha decir en un vídeo que no ha tardado en viralizarse: unos se han unido a su dolor y otros se han tomado a cachondeo la escena.

"Trapito, descansa, has sido siempre un gato muy bueno. Te quiero. Es la vida, hay que seguir peleando, no queda más remedio. Las mascotas son lo mejor que tenemos en esta vida", termina antes de dar lugar a un momento surrealista en el que el veterinario le dice que aún no ha cortado la grabación y él, con un hilo de esperanza, le pregunta si aún está vivo.

Hace unos meses, el colaborador de 'El chiringuito de jugones' mostraba un pequeño vídeo de Trapito disfrutando de esa azotea que, ahora, podría haber sido la causante de este trágico desenlace que tiene desolado a Pipi.