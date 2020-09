17 sep 2020

Hace poco más de un año, Miguel Torres, por entonces en la disciplina del Málaga, anunciaba su retirada del fútbol. El defensa central terminaba su carrera en los terrenos de juego en uno de los momentos más dulces de su vida: en pleno amor con Paula Echevarría, cuyos pasos, ahora, parece seguir.

¿Por qué decimos esto? Porque el exdeportista ha fichado como colaborador de televisión. Miguel acaba de convertirse en colaborador de 'El chiringuito de jugones'. Un paso, este delante de las cámaras, para el que, seguro, habrá contado con el asesoramiento de su pareja antes d sentarse en plató por primera vez.

Era el espacio de Atresmedia el que lo anunciaba, a bombo y platillo, en su cuenta de Twitter. Como los grandes fichajes. Como aquel día en el que Miguel llegó al Málaga y se le presentó ante la afición de La Rosaleda.

MIGUEL TORRES, FICHADO.



Esta es #NuestraPortadaDeHoy con la primera incorporación de la nueva temporada de @elchiringuitotv. pic.twitter.com/w3fOAimguX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 17, 2020

Él no tardaba en responder para que quedase constancia de su compromiso y de que está dispuesto a sudar la camisa bajo los focos: "Espero estar a la altura aportando lo que he aprendido en el mundo del fútbol. Hay un gran grupo de gente y seguro que lo pasaremos bien". Y añadía: "Cuando Pedrerol me llamó ni lo pensé. Contar y comentar el fútbol desde la perspectiva de alguien que ha estado dentro es algo que me motiva especialmente".