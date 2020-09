21 sep 2020

Igual que otras veces ha sido Antonio David quien ha dado la cara por su hija, ahora es el turno de que Rocío Flores alce la voz por su padre. Y lo hizo. Entró en 'Sálvame', a caballo entre el enfado y el estado de nervios y dejó muy claro que está harta de que se lancen dardos para tratar de desestabilizar la familia que han sido capaces de construir.

Pero más allá de todo lo que pudiera decir para defender la inocencia de su padre en ese batiburrillo de comentadas infidelidad y flirteos que han llevado a que su padre y Olga Moreno estén atravesando unos días complicados como pareja, Rocío volvió a pronunciar unas palabras en favor de esta última que pueden haber sido la estocada definitiva a esa opción remota de una reconciliación con su madre.

También es cierto que las palabras de Carmen Borrego hace unos días asegurando que Rocío Carrasco no va a perdonar jamás a la joven, pueden haber sido determinantes para que ella esté más dolida que nunca y haya vuelto a ese discurso de defensa incondicional a una Olga que se ha encargado de ejercer de madre desde aquella gran bronca que lo cambió todo.

"La que me duele es la que esta ahí arriba, que es la que me ha criado le pese a quien le pese", decía, refiriéndose a Olga, que debía estar en el piso de arriba mientras ella manifestaba, de manera tajante, que no iba a permitir que su hermana se criara en un ambiente desestructurado, como le había tocado hacer a ella.

Si ya era bastante poco probable que Carrasco aceptase un cara a cara para, al menos, poner sobre la mesa sus posturas, esta declaración, defendiendo cómo ha sido Moreno quien ha estado a su lado durante la adolescencia, no van a jugar a favor de obra de esa petición desesperada que la joven ha hecho, por activa y por pasiva, desde que participó en 'Supervivientes'.