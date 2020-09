24 sep 2020

La noticia saltaba este miércoles. En la revista 'Semana'. La propia Alexia Rivas confirmaba que, tras medio año, había puesto punto y final a su relación con Alfonso Merlos. Un ruptura que, acostumbrados a verles felices en las redes sociales, nos pillaba a pie cambiado. Pero se acabó. Cada uno tomará un camino diferente, centrados en sus respectivas carreras profesionales.

Por supuesto, una de las primeras en valorar esta noticia era Marta López, la tercera de ese culebrón que en la prensa rosa de bautizó como Merlos Place. Y la primera bomba saltaba cuando aseguraba que llevan separados más tiempo del que pudiéramos pensar: "La ruptura de ellos dos es algo que ya sabía. Es desde hace mes o mes y medio, pero han estado haciendo el papelón".

"Alfonso es un chico majísimo y un caballero, y me imagino que a lo mejor se ha podido aburrir un poco", lanzaba una 'pullita' gratuita a Alexia, con quien la relación ya era mala antes de que comenzara a salir con su ex. "Estuvo muy enamorado de mí, pero el no volvería porque él no tiene valor. Ahora que probablemente se acuerde de mí, pues me consta que sí", proseguía hurgando en esa herida aún abierta por el punto y final del romance.

La respuesta de Rivas, vía Instagram, no se hacía esperar. Ayer por la tarde, tras esas declaraciones en 'Ya es mediodía', lanzaba un comunicado en el que le dejaba las cosas claras a Marta. En tres pantallazos en sus 'stories' que comienzan: "Yo no he dado ninguna exclusiva. No he cobrado ni 1 EURO desde aquel 24 de abril. No como otras personas que llevan meses lucrándose de nuestro silencio y dolor. Sí, de NUESTRO silencio. Teniendo la potestad de decir la primera mentira que se les venga a la cabeza porque saben que CALLAMOS".

Primera parte del comunicado de Alexia. pinit

"Meses en los que te dices 'debo estar callada', 'sé una señora', 'en silencio todo está mejor'. Meses en los que solo te preocupas de tu familia y amigos estén bien. Pero hasta cuándo esta masacre? ¿Hasta cuándo una persona que lleva trabajando de PERIODISTA desde los 19 años con el cariño de TODOS sus jefes y compañeros (por supuesto también ahora) debe callar y sufrir en silencio? Soy Alexia Rivas, mujer de 27 años, que ha trabajado honradamente en Marca, 13TV, La Sexta y Telecinco. Haciendo todas las horas que hicieran falta, intentando ayudar siempre a quienes hicieran falta, intentando ayudar siempre a mis compañeros, nunca quejándome de horarios e intentando dar siempre lo mejor de mí a los empleadores", continúa.

"No estoy NO trabajando en la tele porque no quiera, si no porque no he querido entrar por el aro y me he elegido a mí misma, he elegido mi dignidad. ¿Y qué es ese mal tan horrible que he hecho. Enamorarme. Lo que había hecho otras tantas veces con absoluta normalidad. También he roto otras cuantas. La diferencia es que ahora ni siquiera podemos pasar este duro trance con tranquilidad y sanando las heridas. Si una ruptura es complicada en circunstancias normales, no os quiero contar lo injusto que es esto", sigue con esa respuesta que le sirve para responder a López y, a la vez, para desahogarse.

"Soy una persona extremadamente sensible, que siempre quiero ver a los demás crecer y ser felices, pero alguien ha elegido que vende machacarme/nos porque saben a qué juego no vamos a entrar. ¿Pero hasta cuándo hay que callar? ¿Cuánto hay que tolerar? ¿Restituyen los tribunales el dolor?", termina su segundo pantallazo con estas preguntas.

Segunda parte de ese comunicado de respuesta. pinit

"Os aseguro que no. Ni el dolor, no la salud perdida, ni las lágrimas de tus amigos y familiares, parejas o exparejas. Pero por supuesto no me voy a rendir JAMÁS, y quien ríe último ríe mejor. A veces siento miedo de la sociedad en la que vivimos, sin embargo soy tan soñadora que seguiré amándola. GRACIAS, porque sois tantos los normales y los grandes. Un abrazo a todos. Alexia", termina ese escrito.