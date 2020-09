27 sep 2020 sara corral

Toñi Moreno se ha convertido en una de las presentadoras más queridas y admiradas del momento. La periodista, que esta envuelta en un sin fin de proyectos laborales, saca siempre tiempo para disfrutar junto a su pequeña hija, Lola, quien se ha convertido en su gran ilusión. A pesar de sus últimas y alarmantes declaraciones, Toñi nos ha sorprendido hoy a todos con este bonito posado junto a su hija.

Bajo esta divertida imagen junto a su pequeña hija, Lola, Toñi escribía: "Buenos días gente maravillosa. Nada puede salir mal". Han sido muchos los que no han dudado en comentar esta estampa de domingo diciendo: "Esta pá darle bocaos" o "Me encanta la foto, y qué carnes más bonitas tiene Lola".

Sin embargo, no es la primera vez que Toñi nos sorprende a todos con imágenes de la pequeña, en más de una ocasión le ha dedicado tiernos mensajes. "Hay días en los que necesito que me toque un Euromillón porque me parte el alma separarme de ella. Otros ... en los que trabajaría gratis", escribía en uno de sus últimos post.

"Sé que has venido en un momento de cambio, y que el mundo que te dejaremos será mejor. Vamos a por otro día hija", le escribía Toñi a la pequeña Lola en una de sus últimas publicaciones. Y es que como el amor de una madre no hay nada.