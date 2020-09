30 sep 2020

'Vértigo'. Ese es el nuevo trabajo que se encuentra promocionado Pablo Alborán y que le llevó a sentarse este martes en 'El Hormiguero' ante Pablo Motos. Por supuesto, además de su música, tocaron el que ha sido el gran tema para el cantante desde el pasado 17 de junio: su homosexualidad.

La pregunta que le realizaba el presentador era clara y, a la vez, llevaba implícito un componente de reflexión: "¿Podemos considerar un país moderno cuando una persona tiene que contar públicamente su condición sexual como si fuese un juicio?". Porque, a fin de cuentas, la cantidad de titulares que cosechó, hacía entender justo lo que decía Motos.

Alborán, con la misma naturalidad con la que se expresó en aquel vídeo, respondía: "El juicio no lo hago yo y el juicio no me lo han hecho a mí. Y quien lo haya hecho tiene un problema. Lo que dije lo dije dónde, cómo y cuándo quería y en el momento que yo quería. Es importante que las decisiones se tomen cuando uno quiere. Y punto final".

La siguiente pregunta iba encaminada a conocer cómo habían sido los días posteriores a ese anuncio en su cuenta de Instagram en el que vio cómo la gente se volcaba con él por dar ese paso: "Seguí componiendo, seguí escribiendo… Me encerré en el estudio, seguí componiendo, seguí escribiendo. Todo era exactamente igual. Ha sido exactamente así. Sin más. Te mentiría si te dijera otra cosa".

Sí, normalidad absoluta. Como debería ser. También en la cantidad de historias bonitas que le han llegado desde entonces. Aunque Alborán reconocía que, dada su condición de hombre que lo piensa todo mil veces, tardó en lanzarse al vacío: "Cuando algo te da miedo, lo hago o no o hago. Yo soy muy de ver todos los riesgos posibles y soy bastante reflexivo en algunas ocasiones".

El malagueño, que revelaba que en su familia siempre le han apoyado en todo, lo que tuviera que ver con la música y lo que no, subrayaba que siempre ha separado su vida profesional de lo personal. Y así va a seguir siendo. Por muchos rumores que aparezcan de posibles parejas para él.