30 sep 2020

No es la primera a la que le pasa: en el mundo del famoseo patrio tenemos ejemplos recientes, como el de Anita Matamoros. Adara Molinero ha confesado que tendrá que pasar por el quirófano para poner fin a los tremendos dolores que sufre por culpa de sus prótesis mamarias.

"Me voy a operar del pecho. Desde hace tiempo siento muchísimos dolores, me molestan las prótesis, me duele cuando me tumbo y me pongo de lado, la prótesis se me va hacia el lateral…", ha explicado ante sus 'followers' en Instagram, sin poder evitar el tono de preocupación por los riesgos que siempre implica tener que meterse en un quirófano. "Me lo voy a dejar muchísimo más pequeño porque quiero comodidad", añade, para que a nadie le extrañe el resultado final.

Además, revela que ha emprendido acciones legales contra quienes realizaron esa primera intervención que le está impidiendo hacer una vida normal: "No puedo hablar mucho sobre este tema porque sería hablar de la otra operación que me hicieron y está en manos de mis abogados y el día que esté resuelto podría hablar con más claridad".

"Al ser la segunda operación es mucho peor. Tengo miedo de que me quede bien, de que me arreglen lo que ya tenía... ¡Estoy súper nerviosa!", confesaba Adara, que contará con el apoyo, en todo momento, de su madre y de su pareja, Rodri Fuertes.