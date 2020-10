5 oct 2020

Tras una semana marcada por las informaciones sobre una presunta llamada de Rocío Carrasco a su hermana Gloria Camila (que ya se encargó está última de desmentir para dar por finalizadas las especulaciones), Amador Mohedano, que también había salido a negar que ese acercamiento fuese verdad, se sentaba ayer en 'Viva la vida'. Por supuesto, lo hacía para hablar, por enésima vez, de la mala relación con Carrasco en la práctica totalidad de la familia.

Ayer lo dejó más que claro ante Emma García: nadie en el seno de los Mohedano apuesta porque vaya a haber una buena relación con Rocío. Nunca. O, al menos, en un futuro cercano. Y se lo dejó muy claro a la presentadora, en un intento de que se deje de hablar de actos por parte de la hija de La más grande que solo existen en la imaginación de los más optimistas.

Amador comenzaba asegurando que, si hablaba de su sobrina públicamente, era en busca de una reacción por su parte, porque "me levanto y me acuesto pensando en Rocío Jurado y me da mucha pena". Por el recuerdo de su hermana, ha intentado que se relajasen las cosas, pero deja muy claro que, los Mohedano, "hemos perdido toda la esperanza".

Me revienta que no tenga relación con sus hijos"

"Me revienta que no tenga relación con sus hijos. Hace diez años que no veo a mi sobrina, no he discutido nunca con ella pero me hizo mucho daño, me traicionó", proseguía el exmarido de Rosa Benito, con cierto aire de dolor por cómo se han dado los acontecimientos en los últimos años. Aunque deja una pequeña ventana a que reflexione y dé un paso atrás con su hija: "Rocío Flores quizás sí, ella es muy joven y ojalá lleguen a entenderse y se desahoguen".

"Con el tema del museo, dejó la finca sin agua al vender el pozo… La culpable es ella. No la veo feliz, tiene que estar pasándolo mal pero hemos perdido toda la esperanza. Nos ignora totalmente pero lo peor es que ignora a sus hijos", añadía Mohedano en esa nueva intentona de llamar la atención de una Carrasco que no parece tener intenciones de dar marcha atrás.