8 oct 2020

Se ha convertido en el tercer ocupante de esa casa de 'Sola/o', pero antes de es encierro, tomando el testigo de Sofía Suescun, el Maestro Joao dejaba unas declaraciones más que jugosas a la revista 'Lecturas'. Unas palabras en las que, con toda la naturalidad del mundo, explicaba que tiene una relación (lejana) con Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno.

Todo comenzaba porque tocaban el tema de lo orgullosa que está su madre de él. Tanto, que sostiene que se cree que es "la madre del presidente del Gobierno" en vez de serlo de un vidente. Ahí es donde empezaba a hilar el tema. Con la explicación de cómo él trata de pararle los pies y ponerle en un escenario real.

"Aunque el presidente me siga en Twitter y tengamos el mismo apellido, que no, que no eres la madre del presidente", dice Joao en esa conversación en la que indica que podrían tener un parentesco, aunque lejano, y que debería investigar "él se llama Sánchez Castejón y yo soy Joao Castejón".

Joao cuenta cómo "un día me desperté viendo que me seguía el presidente". Y que ahí no quedó la cosa, porque han hablado a través de las redes sociales por mensaje privado, porque el concursante del 'reality' de Telecinco le ha mandado alguna vez una felicitación por su cumpleaños "y él me ha contestado".